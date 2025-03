Fin du Ramadan 2025 : pourquoi l'annonce de l'Aïd el-Fitr par l'Arabie Saoudite ne repose sur aucune base scientifique sérieuse

Chaque année, l'Arabie Saoudite réitère ce type d'annonce sans tenir compte des critères rigoureux requis pour l'observation du croissant. Malheureusement, certains musulmans, attachés à l'obligation de la vision oculaire, prennent l'Arabie Saoudite comme référence en la matière, alors même que ses annonces ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse.Ainsi, lorsque l'Arabie Saoudite annonce la vision, ces fidèles l'acceptent avec soulagement, fêtant dès le lendemain, alors que cette vision est non seulement erronée, mais sans fondement juridique et devrait être rejetée.Pour illustration, l'Égypte, pourtant voisine, n'a rien observé et a déclaré lundi comme jour de l'Aïd.Ce genre de comportement contribue malheureusement à discréditer les calculs astronomiques : les profanes accordent leur confiance à l'Arabie Saoudite et en viennent à penser que les spécialistes de l'astronomie mentent, puisqu'ils affirment que la vision est impossible alors que l'Arabie Saoudite prétend l'avoir réalisée. Ce raisonnement simpliste alimente la confusion.Le Conseil théologique musulman de France avait pourtant clairement précisé que si l'on se base sur la vision, la fête devait avoir lieu lundi, et si l'on se base sur le calcul, elle devait être dimanche. Toute annonce prétendant une vision pour dimanche est donc invalide. C'est pour toutes ces raisons que nombre de savants ont depuis une dizaine d'années abandonné la méthode de la vision oculaire, lui préférant les calculs scientifiques fiables, à l'instar du CTMF.*****est théologien et membre du Conseil théologique musulman de France (CTMF).Lire aussi :