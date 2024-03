L’Arabie Saoudite a officialisé, dimanche 10 mars, la date du début du Ramadan 1445/2024. Sur la base d'une observation du nouveau croissant lunaire depuis le territoire, la Cour suprême saoudienne a fait savoir que le premier jour du mois du Ramadan est fixé au lundi 11 mars, annonce l'Agence de presse saoudienne. Une date qui coïncide avec celle annoncée par les partisans des calculs astronomiques pour la détermination en avance des mois du calendrier hégirien comme la Turquie.Cette annonce a son importance dans le monde car de nombreuses autorités prennent en compte le choix des autorités saoudiennes pour prendre leur décision. C’est aussi le cas en France : se déclarant attachée à la nuit du Doute, la Grande Mosquée de Paris va annoncer solennellement la date du premier jour du Ramadan en tenant aussi compte de la décision de l’Arabie Saoudite.A noter, des données astronomiques sérieuses annonçaient l'impossibilité de voir le nouveau croissant lunaire depuis une grande partie du monde, l'Arabie Saoudite compris. Plusieurs pays d'Asie comme l'Indonésie et la Malaisie ont d'ailleurs annoncé le premier jour du mois du Ramadan pour mardi 12 mars.De ce fait, l’annonce de l’Arabie Saoudite étonne mais, dans la foulée de sa décision, les Emirats arabes unis et le Qatar ont annoncé le début du jeûne pour lundi 11 mars sur la base, eux aussi, d'une observation de la Lune. Le choix saoudien devrait inciter la Grande Mosquée de Paris à annoncer le début du Ramadan pour lundi 11 mars, en concordance avec l’annonce faite depuis plusieurs semaines par le Conseil théologique musulman de France (CTMF) , le Conseil français du culte musulman (CFCM) ou même Musulmans de France (MF), fédération alliée à la GMP. Celle-ci a annoncé, vendredi 8 mars, le début du mois du jeûne pour lundi 11 mars mais aussi la date de l'Aïd al-Fitr pour mercredi 10 avril. Lire aussi :Et aussi :