Quand commence le mois du Ramadan 2024 ? Le CFCM annonce la date

« Dans un contexte marqué par la poursuite des massacres des civils palestiniens à Gaza et en Cisjordanie dont les victimes sont majoritairement des femmes et des enfants »

« à élever des prières pour que ces massacres insoutenables cessent, qu’un cessez-le-feu soit décrété et que la paix soit établie ».

« Les musulmans de France, profondément attachés à l’esprit de partage et de solidarité de ce mois, sauront trouver également les moyens de le faire vivre en s’associant aux organismes humanitaires et caritatives opérant dans notre pays et partout dans le monde »

« réservée exclusivement aux pauvres et ne peut servir, par exemple, d’aide à une mosquée. Pour éviter toute confusion, les mosquées qui saisissent cette occasion pour collecter des fonds pour leur fonctionnement doivent en informer les donateurs et tenir des caisses distinctes ».

, le CFCM appelle les musulmans de France, affirme l'organisation, qui annonce que la zakat al-fitr, l'aumône spécifique au Ramadan, est évaluée cette année à 9 euros par personne , soit deux euros de plus par rapport aux dernières années. Cette aumône est, rappelle-t-on,