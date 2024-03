« La Commission Islamique d'Espagne avait communiqué qu'en raison de l'impossibilité de voir de façon certaine la lune naissante, le lundi 11 mars sera le 30e jour du mois de Chaabane, et le mardi 12 mars sera le premier jour du mois du Ramadan.



CEPENDANT, compte tenu de l'annonce de la majorité des pays musulmans et du Conseil européen de la fatwa selon laquelle demain, lundi 11 mars 2024, sera le premier jour du Ramadan, la Commission islamique d'Espagne, dans son désir de maintenir l'unité de la communauté musulmane d’Espagne, a décidé d'accepter le système de calcul astronomique qui a été pris en considération par la majorité des pays musulmans et ANNONCE que DEMAIN, lundi 11 mars 2024, sera le premier jour du Ramadan. Qu'Allah accepte nos actions. »

« la majorité des pays musulmans »

Ce à quoi la CIE ne s'attendait pas, c'est à une levée de boucliers de plusieurs associations musulmanes dans le pays s'opposant à l'annonce du premier jour de jeûne pour mardi 12 mars. Au point où l'organe représentatif des communautés musulmanes espagnoles a fait un sacré rétropédalage. Quelques heures après son premier communiqué, celui qui fait figure d'interlocuteur officiel de l'Etat depuis 1992 a finalement fait savoir que le Ramadan débutera lundi 11 mars. Une annonce déroutante qu'elle explique de cette manière :Dans une tentative d'explications hasardeuse, la CIE s'est justifiée en invoquant non seulement les décisions de pays musulmans se basant officiellement sur l'observation lunaire – celle de l'Arabie Saoudite en premier lieu, sans la citer – et le Conseil européen de la fatwa qui, après l'adoption d'une toute autre méthode, avait annoncé le début du mois du Ramadan pour lundi 11 mars… de longue date. A noter aussi,évoquée au début du présent communiqué est, pour le moins qu'on puisse dire, très relative, de nombreuses autorités ayant annoncé la date du mardi 12 mars pour premier jour du Ramadan.Le volte-face de la CIE, qui rappelle un épisode similaire en France lors du Ramadan de l'année 2013, montre la faiblesse des décisions d'une organisation qui n'a visiblement pas adopté une méthode claire et définitive pour l'annonce du début et de la fin du mois du Ramadan et, plus globalement, des mois du calendrier hégirien. Un problème auquel sont confrontées bien des organisations musulmanes installées en Europe, y compris en France.