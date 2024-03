A quand la fin du changement d’heure ? Ce n’est toujours pas pour maintenant, et ce alors que le Parlement européen s’était prononcé en 2019 pour la suppression des passages vers l’heure d’hiver et l’heure d’été en Europe. Depuis, la crise de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne ont complètement remisé le débat au placard.Cette année encore, le passage à l’heure d’été s’effectuera donc dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars, au cours du week-end de Pâques. A 2h du matin, il sera donc 3h. Une heure de sommeil en moins qui intervient en plein mois du Ramadan, lors de la dernière décade où se situe la Nuit du Destin . Attention donc à rester attentif la nuit du 31 mars pour ne pas se tromper sur l’heure à laquelle débute le jeûne. La plupart de nos appareils connectés se mettent à jour automatiquement ; il faudra simplement s'assurer que ce soit bien le cas... et éviter d'ajouter une heure supplémentaire au nouvel horaire affiché !Après coup, ce changement d’heure, en vigueur depuis près de 50 ans en France, devrait tout de même profiter aux jeûneurs qui ont l’habitude de se lever pour prendre un repas le matin (suhur) puisqu’ils auront une heure de plus pour manger. Ils devront en revanche prendre leur mal en patience en fin de journée puisqu’ils devront patienter une heure de plus avant de prendre leur repas du soir (iftar).En 2025, le mois du Ramadan devrait se dérouler entièrement – à un ou deux jours près – à l’heure d’hiver puisque le mois béni débute chaque année une dizaine de jours plus tôt que l’année précédente, par rapport au calendrier grégorien qui est d’usage en France. Les journées de jeûne seront, ces prochaines années, toujours plus courtes, ce qui facilitera indéniablement les musulmans de France dans leur pratique de ce rite auquel ils attachent une importance particulière.Lire aussi :