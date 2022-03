« ce mois de Chaabane permet aux musulmans de se préparer spirituellement au prochain rnois de jeûne et d'adoration que sera le mois Ramadan »

« En ces heures où la paix est en péril, les imams de la Grande Mosquée de Paris et moi-même invitons l'ensemble des musulmans de France à multiplier les invocations, au cours de ce mois de Chaabane, pour la fin des conflits armés et pour que fraternité regagne le cœur des Hommes. »

Le premier jour du mois de Chaabane, qui précède celui du Ramadan, a débuté vendredi 4 mars, indique la Grande Mosquée de Paris. La Nuit du doute annonçant le début du mois du jeûne de l'année 1443 en France est fixée en conséquence au vendredi 1er avril, correspondant au 29e jour du mois de Chaabane, et non au 30e comme écrit dans le communiqué.A l'issue de la réunion qui se tiendra à la Grande Mosquée de Paris, une date du début du jeûne sera annoncée aux musulmans. De son côté, le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a d'ores et déjà informé ses fidèles des dates du Ramadan sans plus attendre.