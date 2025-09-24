Quand Donald Trump accuse le maire de Londres de vouloir « instaurer la charia »

« Je regarde Londres où vous avez un maire épouvantable, un maire vraiment épouvantable. Tout a tellement changé. Maintenant, ils veulent instaurer la charia. Mais vous êtes dans un autre pays, vous ne pouvez pas faire ça »

« Je pense que le président Trump a montré qu'il était raciste, sexiste, misogyne et islamophobe »

« nombre record d'Américains »

« Il doit bien y avoir une raison à cela »

« ville libérale, multiculturelle, progressiste et prospère »