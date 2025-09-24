Quand Donald Trump accuse le maire de Londres de vouloir « instaurer la charia »

Entre Sadiq Khan et Donald Trump, les relations sont exécrables. Le président américain, réélu en 2024, n’a de cesse de critiquer le maire de Londres, en place depuis 2016. Dernièrement, c’est à la tribune de l’ONU, au lendemain de la reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine, que Donald Trump a attaqué l’élu travailliste.
« Je regarde Londres où vous avez un maire épouvantable, un maire vraiment épouvantable. Tout a tellement changé. Maintenant, ils veulent instaurer la charia. Mais vous êtes dans un autre pays, vous ne pouvez pas faire ça », a -t-il affirmé. Une accusation complètement délirante à laquelle a répondu sèchement Sadiq Khan sur la chaîne britannique Sky News.
« Je pense que le président Trump a montré qu'il était raciste, sexiste, misogyne et islamophobe », a-t-il affirmé mercredi 24 septembre, indiquant qu’un « nombre record d'Américains » viennent dans la capitale britannique. « Il doit bien y avoir une raison à cela », a ajouté Sadiq Khan, qui se dit fière de Londres, une « ville libérale, multiculturelle, progressiste et prospère ». Ce dernier, âgé de 53 ans, a été réélu à la tête de la capitale britannique en mai 2024 pour un troisième mandat consécutif, historique, confirmant ainsi sa popularité locale.
Voir la vidéo de La Casa del Hikma : La charia, le code pénal (archaïque) des musulmans ?
