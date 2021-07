Port du voile : le licenciement d’une salariée par Camaïeu jugé discriminatoire par la Cour de cassation

Une salariée qui travaillait pour Camaïeu à Toulouse a obtenu gain de cause en cassation contre l’enseigne de prêt-à-porter féminin qui l’avait licenciée en 2015. La vendeuse, de retour de son congé parental, s’était présentée à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Refusant de l’enlever à la demande de l’employeur, celui-ci avait alors décidé de placer la vendeuse, en poste depuis trois ans, en dispense d’activité en août 2015 avant de la licencier « pour cause réelle et sérieuse » en septembre de la même année.



La salariée, s’estimant victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses, s’était alors tourner vers la justice prud’hommale en 2016, sans succès. Après avoir fait appel de la décision, elle avait remporté la bataille judiciaire en septembre 2019 contre Camaïeu. Pour l’entreprise qui faisait valoir l’argument de l’atteinte à l’image de la marque par la salariée, le foulard ne répondait pas à « la conception qu'elle se fait de la féminité » et à l'image d'une « femme moderne » et « séduisante » .



Peine perdue pour l’enseigne : la cour d’appel de Toulouse avait statué en faveur de la plaignante, la reconnaissant victime d’une discrimination fondée sur ses convictions religieuses, et avait ainsi condamné l’entreprise à payer à son ex-salariée la somme de 10 000€ au titre de dommages et intérêts.