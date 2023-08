Penser et repenser lâ€™islam dans la RÃ©publique : questionner la reprÃ©sentation du culte musulman en France (4/4)

« Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entre-connaissiez le plus noble d’entre vous auprès d’Allah et le plus pieux Allah est certes omniscient et grand connaisseur. »

Les représentants du culte musulman devraient s’impliquer davantage dans des rencontres avec toutes les institutions religieuses de France et du monde pour cultiver la fraternité humaine, la concorde et la paix entre les religions. D’ailleurs, c’est ce qui résulte par exemple de l’ensemble des pactes de fraternité signés par le pape François et les leaders les plus influents du monde musulman comme le roi Mohammed VI, commandeur des croyants et descendant du Prophète de l’islam, le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb et la grande référence chiite, l’ayatollah Al-Sistani. La charte de La Mecque de 2019 s’est inspirée de la charte de Médine pour rejoindre ces déclarations fraternelles. Le dialogue interreligieux est sensé rassembler et faire abstraction de toute considération géopolitique partisane ou/et séparatiste. Le Coran (S2, V13) dit :Nous sommes conscients de l’importance que représentent les diasporas subsaharienne et maghrébine pour la France et les pays d’origine. Cette diversité de diasporas est une richesse qui doit rendre possible un partenariat intelligent fondé sur le respect, la fraternité et le rapprochement des deux rives de la Méditerranée.