Nanterre : l'extension de l'institut Ibn Badis, un projet qui va pouvoir se concrétiser

« Cet aboutissement, fruit de six années de démarches juridiques et administratives, marque une étape majeure pour notre association, qui souhaite ainsi répondre aux besoins spirituels, éducatifs et citoyens des habitants musulmans de Nanterre »

« cette opération immobilière porte sur une parcelle de 4 036 m2, comprenant un bâtiment de 2 556 m2, pour un montant total de 3 640 000 €, auxquels s'ajoutent 271 000 € de frais notariés ».

« Le site fera l'objet d'une réhabilitation complète afin d'offrir un accueil digne, sécurisé et conforme aux attentes du public »

« pour leur soutien constant dans la réalisation de ce projet d'intérêt collectif »

« Par cette acquisition, Nanterre se dote d'un équipement structurant, favorisant le vivre-ensemble et contribuant à la cohésion sociale du territoire. Là où certains choisissent d'élever des murs, nous continuerons, ensemble, à bâtir des ponts ».

« Par cette vente, la Ville de Nanterre réaffirme son engagement pour le libre exercice du culte et l’égalité entre les religions, piliers essentiels de la laïcité républicaine »

« À Nanterre, la laïcité n’est pas un outil d’exclusion, mais un puissant levier du vivre-ensemble, telle qu’elle a été pensée en 1905. »