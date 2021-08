Muharram 1443, la nouvelle année musulmane arrivée, la zakat à payer

« Cet évènement historique nous rappelle chaque année le grand élan de solidarité et de générosité qui a permis aux migrants mecquois de trouver, auprès de leurs frères et sœurs médinois, refuge, réconfort et respect de leur dignité »

« Il nous rappelle également la

établie par le Prophète Muhammad (PBSL) pour bâtir une société fraternelle entre les différentes composantes de la nouvelle société médinoise, notamment entre chrétiens, juifs et musulmans. Par les termes de cette charte, la citoyenneté englobait toutes les autres appartenances. »

1442 s’est achevé et fait place à 1443. Le mois de Muharram, qui signe l'entrée de la nouvelle année hégirienne, a débuté lundi 9 août, ont annoncé le Conseil français du culte musulman (CFCM) et plusieurs fédérations musulmanes. Une date qui rappelle l’épisode de l’émigration (Hégire) du Prophète Muhammad et de ses proches compagnons de La Mecque vers Médine en l’an 622 de l’ère chrétienne., rappelle le CFCM dans un communiqué paru pour l’occasion de la nouvelle année.Le début de Muharram, un des quatre mois islamiques sacrés, de l’an 1443 ayant débuté lundi 9 août, l’Achoura est, en conséquence, fixé au samedi 18 août. Ce jour est traditionnellement jeûné par les musulmans pratiquants en hommage au prophète Moïse qui a souhaité remercier Dieu pour avoir sauvé son peuple du Pharaon lors de l’exil hors d’Egypte. Le 9e jour est également un jour de jeûne surérogatoire recommandé par la tradition prophétique.