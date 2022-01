Mosquée d'Allonnes : la dissolution des deux associations gérantes actée, voici pourquoi

« justice parallèle ». « La justice administrative fait fi de l’enquête judiciaire. On n’essaye pas de savoir s’ils (les gérants des associations) sont coupables ou non, dans le cadre d’un débat contradictoire. »

« Si l’urgence n’est pas de les entendre, l’urgence ne devrait pas non plus être la dissolution des associations »

« 21 lieux de culte sont actuellement fermés, du fait de prescriptions administratives, d’une décision judiciaire, d’une reprise de bail, de travaux ou d’une fermeture administrative »

Me Nabilla Asmane, avocate des deux associations, dénonce auprès de Ouest France. dissolution perçue comme le résultat d’uneL’avocate déplore aussi qu’aucun des dirigeants n’a pour l’instant été entendu dans le cadre de l’enquête judiciaire dirigée par la Direction territoriale de la police judiciaire d’Angers., a-t-elle souligné. Me Nabilla Asmane annonce qu’elle déposera un recours devant le Conseil d’État pour contester ce décret.Sur les quelque 2 600 mosquées recensées en France, selon le ministère de l’Intérieur, tandis que six font l’objet d’une instruction en vue d’une possible fermeture.Lire aussi :