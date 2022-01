Le groupuscule d’ultradroite des Zouaves Paris dissout par le gouvernement

« à la haine et à la violence »

Après Bastion Social et Génération Identitaire, le groupuscule d'ultra droite les Zouaves Paris, soupçonné notamment d'être impliqué dans les violences racistes commises lors du meeting d'Eric Zemmour à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, en décembre 2021, a été dissous le mercredi 5 janvier en Conseil des ministres, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, accusant le groupuscule d'appelerSelon le décret de dissolution, ce groupement de fait ultranationaliste violent, apparu en 2017 et rassemblant une vingtaine de membres, est accusé d'êtreet de, diffusantLes publications de ce groupuscule, adepte d'actions éclairs à l'image des « hooligans », défendent, indique encore le décret.Par ailleurs, le mouvement, né du rassemblement d'anciens membres du Groupe Union Défense (GUD), du Bastion social et de Génération identitaire, tous deux dissous, défendent aussi « des idées assimilant l'immigration à des menaces que les Français doivent combattre », entretenant, lit-on aussi.Soupçonné d'être impliqué dans les violences qui ont visé des militants de SOS Racisme lors de la réunion électorale d'Eric Zemmour, le dirigeant présumé du groupe, Marc de Cacqueray-Valmenier, avait été mis en examen pour violences volontaires mi-décembre. SOS Racisme a salué la décision du gouvernement.