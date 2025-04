Meurtre islamophobe à La Grand-Combe : le tueur arrêté en Italie, des hommages nombreux à Aboubakar Cissé

« chaleureusement »

L'annonce de l'arrestation du suspect a apporté un soulagement pour la famille de la victime, de même que pour les responsables et fidèles de la mosquée Khadidja, toujours choqués par ce crime violent dans l'enceinte même de leur lieu de culte. Ils restent tout de même sur leur garde du fait que le suspect pourrait avoir bénéficié de complicités dans cet odieux crime.Bruno Retailleau, qui a annoncé que le renforcement de la sécurité des mosquées de France, afélicité les magistrats et les enquêteurs qui. La veille, le ministre de l'Intérieur s'était rendu à la sous-préfecture d'Alès pour y exprimer sa solidarité mais il est critiqué pour ne pas s'être aussi rendu dans les lieux du drame, au chevet des musulmans de La Grand-Combe.Quelque 2 000 personnes ont participé à la marche blanche organisée dimanche 27 avril dans la commune. Ce même jour, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris contre l'islamophobie. Une minute de silence a été respectée en mémoire de la victime musulmane. Plusieurs élus de gauche ont fait acte de présence comme la secrétaire nationale des écologistes (EELV) Marine Tondelier et le chef de file des insoumis (LFI), Jean-Luc Mélenchon. Le député socialiste Jérôme Guedj s'était rendu Place de la République pour manifester sa solidarité mais a été honteusement pressé d'en partir par des manifestants.Jean-Luc Mélenchon est, quant à lui, apparu très affecté lors de cette manifestation. Face à une femme en pleurs lui disant que les musulmans ne se sententil n'a pas caché ses larmes. Devant la presse, il a déploré. Il a cité Bruno Retailleau comme l'un de ceux qui entretiennent ce climat, en faisant notamment référence à sa participation au meeting controversé contre l'islamisme En réponse, le ministre a accusé LFI d'instrumentaliser le drame. Il a d'ailleurs annoncé avoir saisi la justice contre un collaborateur parlementaire de l'élue de Seine-et-Marne, Ersilia Soudais, qui a appelé àpour faire face à l'islamophobie. Des propos considérés par le ministre comme une incitationD'autres rassemblements sont prévus cette semaine en France. L'un d'eux a d'ores et déjà été organisé ce lundi 28 avril, à 12h, devant l'Hôtel de ville de Montpellier à l'initiative du maire socialiste, Michaël Delafosse.