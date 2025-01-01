Sur le vif Malaisie : les hommes musulmans risquent gros s'ils manquent la prière du vendredi Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 22 Août 2025









Le Parti islamique pan-malaisien (PAS), au pouvoir dans le Terengganu, est à l'origine de cette nouvelle règle qui vient durcir celle qui prévalait avant le 18 août. Les hommes qui manquaient trois prières consécutives du vendredi risquaient auparavant une peine de six mois de prison ou une amende maximale de 1 000 ringgits (200 euros).



Désormais, il suffit d'un manquement à la prière collective pour risquer gros. L’application de cette loi dans cet État reflète une volonté plus large du PAS, majoritaire dans quatre des 13 États fédérés du pays, de mettre en œuvre des interprétations plus strictes de



« Ce rappel est important car les prières du vendredi ne sont pas seulement un symbole religieux mais aussi l'expression d'une obéissance aux règles pour les musulmans » , s'est expliqué auprès de la presse locale un responsable politique de la province. Et de préciser que « la punition ne sera imposée qu’en dernier recours si les rappels sont ignorés par ceux qui négligent cette obligation » .



Toutefois, « des lois comme celle-ci nuisent à l'image de l'islam » , a déclaré Phil Robertson, directeur de l'ONG Asia Human Rights and Labour Advocates (AHRLA), cité par « La liberté de religion et de conviction implique également la liberté de ne pas croire ni de participer. Les autorités du Terengganu bafouent donc ouvertement les droits humains avec cette loi draconienne » , a-t-il ajouté, appelant le Premier ministre Anwar Ibrahim à révoquer de telles sanctions.



