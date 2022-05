Macron au chevet des Emirats arabes unis après la mort de son président

Après près de deux décennies à la tête des Emirats arabes unis (EAU), le cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane est mort, vendredi 13 mai, à l’âge de 73 ans. Le président émirati, qui était aussi l'émir d'Abu Dhabi, avait succédé en 2004 à son père. Depuis un AVC en janvier 2014, ses apparitions publiques se faisaient rares.



Le défunt a d'ores et déjà été remplacé, samedi 14 mai, par son demi-frère, Mohammed ben Zayed (MBZ), prince héritier d’Abu Dhabi, qui était déjà le dirigeant de facto de la monarchie. Selon l’agence de presse officielle WAM, l'homme fort a été « élu à l’unanimité » par les membres du Conseil suprême de la fédération des Emirats qui regroupe sept émirats dont ceux d’Abu Dhabi et de Dubaï. Le gouvernement a décrété « un deuil officiel et les drapeaux mis en berne » pour une durée de 40 jours.



Les hommages officiels se sont multipliés après l'annonce de sa mort, à l'instar du président américain Joe Biden, qui a indiqué vouloir « honorer sa mémoire en continuant à renforcer les relations anciennes entre les gouvernements et les peuples des Etats-Unis et des Émirats arabes unis » .