Aux Emirats, la construction de la Maison de la famille d'Abraham lancée

Annoncée par le Haut comité de la fraternité humaine en septembre 2019 à l'occasion de l'année de la Tolérance, la Maison de la famille d'Abraham sera achevée en 2022. Les autorités émiraties ont révélé, mardi 16 juin, que près de 20 % du complexe ont déjà été construit. Le projet qui, comme son nom l'indique, vise à rassembler les trois communautés de foi abrahamiques, regroupera en un même endroit, sur l'île de de Saadiyat à Abu Dhabi, une synagogue, une mosquée et une église.Les trois espaces, respectivement nommés la synagogue Moïse Maïmonide en hommage au célèbre philosophe et rabbin andalou du XIIe siècle, la mosquée Imam Al-Tayyeb, du nom du grand imam d'Alzhar et l'église Saint-François, en référence au pape actuel, reflète le désir de fraternité transcrit dans la Déclaration sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune signée en février 2019., a déclaré en ce sens Mohamed Khalifa Al Mubarak, le président du Département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et membre du Haut Comité de la fraternité humaine.a-t-il ajouté. Sur son site, le Haut comité de la fraternité humaine précise que l'endroit permettra d'accueillir plusieurs évènements allant des offices religieux aux sommets internationaux.Construite par l'architecte britannique David Adjaye, la future bâtisse sera également composée d'un quatrième espace qui ne sera associé à aucune religion et qui, a déclaré son concepteur.