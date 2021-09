House of One : la première pierre de la Maison de l’Unité posée au printemps à Berlin

« C'est plus qu'un symbole. C'est le début d'une nouvelle ère où nous montrons qu'il n'y a pas de haine entre nous. »

2021 marquera une nouvelle étape dans la réalisation d'un projet interreligieux fédérateur en plein cœur de Berlin. Le 27 mai, la première pierre de House of One (Maison de l'Unité) sera posée lors d'une cérémonie qui marquera le début de la construction d'un édifice réunissant trois religions sous le même toit.L'espace, imaginé en 2009 par la communauté protestante berlinoise à Petriplatz, un ancien site religieux datant du Moyen-Age, rassemblera à terme trois lieux de culte distincts : une église, une mosquée et une synagogue toutes reliées par un espace central commun qui permettra l'organisation d'évènements interreligieux mais aussi des rencontres entre les habitants de la ville et les fidèles.Grâce à la construction de cette édifice qui devrait s'achever dans quatre ans et dont le budget est estimé à 47 millions d'euros, les responsables religieux, acteurs du projet, espèrent que ce lieu de rencontres, qui a aussi pour objectif de sauvegarder la mémoire religieuse et historique de Petriplatz, sera un symbole de paix. A présent, 39 millions d'euros ont été collectés., a déclaré, plein d'espoirs, le rabbin de la synagogue faisant partie de la Maison de l'Unité, Andreas Nachama.