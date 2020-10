Le siège de BarakaCity et le domicile de son fondateur perquisitionnés

Les locaux de l’association BarakaCity, dont le siège se trouve à Evry-Courcouronnes, dans l’Essonne, ont été perquisitionnés, mercredi 14 octobre, de même que le domicile de son controversé fondateur, Idriss Sihamedi, suscitant une vague d'émotion parmi leurs soutiens. « Des lits retournés, table cassée, paniers et linge retourné. La police a empêché à l’épouse du président Idriss Sihamedi de s’habiller et de couvrir d’une couette son fils de 4 ans qui dormait avec elle » , a fait savoir Barakacity sur ses réseaux sociaux.



L’homme a été placé en garde à vue « pour harcèlement moral sur Twitter et pour vol de documents avec dégradations » , a indiqué l’avocat Samim Bolaky, qui déclare que son client a subi « de lourdes violences policières ».



Idriss Sihamedi, qui se présente comme un « journaliste » et « lanceur d’alerte » , est l’auteur d’une série de tweets en septembre visant les militantes, elles aussi controversées, Zohra Bitan et Zineb El-Rhazoui. Des tweets à travers desquels il dénonçait « le double discours » entre leurs prises de position publiques et leurs vies privées.