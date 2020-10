Contre le « séparatisme islamiste », 650 contrôles réalisés en septembre, 12 « lieux de radicalisation » fermés

« singulièrement, contre l’islamisme radical ».

A l’occasion de la présentation inaugurale des résultats de l’action ministérielle mardi 13 octobre, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et sa ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, ont livré des chiffres dans le cadre de la lutte contre le séparatisme et,Selon les remontées de terrain des cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire (CLIR), pour le seul mois de septembre, rapporte Marlène Schiappa.Ces contrôles ont permis, selon les ministres, d’établir pour 200 000 euros de redressement pour la CAF et 3,5 millions d’euros de redressement pour l’URSSAF., a-t-elle signifié, indiquant que ces contrôles sont appelés à êtreSelon Gérald Darmanin, ce sontqui ont été fermés au mois de septembre, incluant des lieux de culte, des structures associatives ou encore des débits de boisson. Au total, le locataire de la Place Beauvau indique que 73 lieux ont été fermés depuis le début de l’année 2020, sans compter l’association de Bobigny accusée d’être une « école clandestine » par les services de l’Etat. Au-delà de la lutte contre la radicalisation, d'autres chiffres de l'activité des forces de l'ordre ont été délivrés à l'occasion de ce point presse. Une conférence lors de laquelle le ministère de l'Intérieur a réaffirmé que les luttes contre le trafic de drogue et contre les violences sexistes et sexuelles font partie des priorités de sa politique de sécurité, se défendant de faire unemais uneLire aussi :