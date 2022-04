Le rapatriement des enfants français de Syrie, une urgence martelée par la Défenseure des droits

La Défenseure des droits, qui constate « la position isolée de la France sur cette question alors que la Belgique, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suède ont procédé au rapatriement de la plupart de leurs ressortissants mineurs et, lorsqu’ils n’étaient pas isolés ou orphelins, de leur mère » , considère que, « dans l’intérêt supérieur des enfants, seule l’organisation du retour de l’ensemble des enfants avec leurs mères sur le sol français et leur prise en charge par les services compétents, est à même d’assurer leur protection et de mettre un terme à la violation actuelle de leurs droits fondamentaux ».



Le Défenseur des droits, en tant qu’autorité garante du respect de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) par la France, a formulé depuis 2019 plusieurs recommandations « pour que soit mis un terme à cette situation d’autant plus grave et préoccupante qu’elle porte atteinte aux droits les plus élémentaires d’enfants particulièrement vulnérables ».



Claire Hédon, nommée à la tête de cette autorité administrative en 2020, revient aujourd'hui à la charge pour appeler la France « à cesser l’examen au compte-goutte des situations » , insistant sur « l’impératif qui s’attache à la pleine effectivité des droits de ces enfants » car « il n’est pas d’enfant dont il serait admissible que la protection ne soit que relative ou dégradée face à un risque pour leur vie, où qu’ils se trouvent ».