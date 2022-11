Le grand imam d'Al-Azhar appelle à « un dialogue intra-islamique sérieux » entre sunnites et chiites

« tenir rapidement un dialogue intra-islamique sérieux, afin d'établir l'unité, le rapprochement et la connaissance mutuelle »

« la division et les conflits sectaires »

« à (ses) frères musulmans chiites »

« prêt »

« le cœur ouvert et les mains tendues pour s'asseoir ensemble à la même table »

« de la discorde, de la division et des conflits sectaires en particulier »

« mettre fin aux discours de haine réciproques »

« exploiter la religion pour attiser les conflits »

« que les droits humains fondamentaux ne soient pas violés, mais promus ».

Le pape François est, pour la première fois dans l’histoire de la papauté, au Bahreïn pour un voyage apostolique historique. A ses côtés à un sommet interreligieux organisé jeudi 3 et vendredi 4 novembre, figure notamment le grand imam d’Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb. C’est dans le cadre du forum que ce dernier a appelé les leaders religieux sunnites et chiites àet lutter contreau Moyen-Orient.Le dignitaire musulman à la tête de la plus haute institution religieuse du monde sunnite a adressé l’invitation, se déclarantà engager cet échangePour Ahmed al-Tayyeb, ce dialogue au sein des communautés musulmanes devrait se défaire. Il a appelé àet à ne pasCes déclarations ont été faites alors que les tensions entre l'Iran, en proie à des manifestations, et ses voisins sunnites sont fortes et que le Bahreïn, dirigé par une dynastie sunnite mais comptant dans sa population une majorité chiite, est régulièrement critiqué par des organisations de défense des droits de l’Homme en raison des discriminations religieuses et de la répression politique. A son arrivée au Bahreïn, le pape François a appelé à ceLire aussi :