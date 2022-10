Avec Sant'Egidio, Macron prône le « devoir de résistance » des religions face à la guerre en Ukraine et ailleurs

« essentiel »

Le président de la République Emmanuel Macron a participé, dimanche 23 octobre à Rome, à la rencontre inaugurale du forum de la paix organisé chaque année par la communauté de Sant’Egidio, réputée pour être un bras diplomatique du Vatican. Après les prises de parole de son fondateur Andrea Ricardi et du président italien Sergio Matarella, le chef de l’Etat, venu de Paris accompagné du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin , de l’ex-sénatrice Bariza Khiairi , du recteur de la Grande Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz, ou encore de celui de la Grande Mosquée de Lyon Kamel Kabtane , s’est exprimé devant un parterre de personnalités politiques, associatives et religieuses.Non loin du grand rabbin de France Haïm Korsia et du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale Mohammed Al-Issa, il a défendu le rôledes religions et des leaders religieux dans nos sociétés. Bien que président d'une République laïque qui aet où la loi de séparation entre les Eglises et l’Etat prévaut,, a-t-il lancé.