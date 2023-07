La souverainetÃ© du Maroc sur le Sahara occidental reconnue par IsraÃ«l

« colonisateurs qui se soutiennent »

« marocanité »

Les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël ne cessent de se renforcer, au grand dam des défenseurs des droits du peuple palestinien. Tel Aviv a officiellement reconnu, lundi 17 juillet, la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental, dans la continuité du processus de normalisation des relations israélo-marocaines engagé en décembre 2020 par la signature des accords d'Abraham par le royaume chérifien. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a même annoncé son intention d'ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla, située dans la partie du Sahara occidental contrôlée par les autorités marocaines.L'annonce a naturellement suscité l'ire des Sahraouis indépendantistes ainsi que de leurs alliés, à commencer par l'Algérie, où la presse ne manque pas de mots durs pour qualifier cette nouvelle. C'est le cas du média TSA, qui qualifie Israël et le Maroc comme deuxl'un l'autre, rapporte Courrier International. Les États-Unis avaient reconnu, au moment de la signature des accords d'Abraham sous le mandat de Donald Trump, ladu Sahara occidental. Cette position est maintenue à ce jour par l'administration Biden, qui refuse néanmoins d'ouvrir une représentation diplomatique dans le territoire disputé entre le Maroc et le Front Polisario.