Au Maroc, une synagogue inaugurée au sein d'une université

« Beit Allah »

« Maison de Dieu »

Une première au Maroc. Le royaume chérifien a inauguré, fin octobre, une synagogue au sein de l'Université polytechnique Mohammed VI à Rabat. Ce nouveau lieu de culte juif, baptisé) et construit tout près d'une mosquée, a été promu par l'association Mimouna qui travaille à promouvoir le patrimoine juif du Maroc, et par la Fédération américaine séfarade qui a des bureaux implantés dans le pays.La synagogue, inaugurée en présence d'Elie Abadie, le grand rabbin du Conseil juif des Émirats arabes unis, et de Magda Haroun, présidente de la communauté juive égyptienne, peut accueillir une dizaine de personnes selon la chaîne israélienne I24, pour qui l'initiative est lancée dans le sillage des accords d'Abraham qui ont permis à Israël et au Maroc de rétablir leurs relations diplomatiques en décembre 2020. Le lieu de prière sera aussi utilisé comme un lieu de conférences et de rassemblement.