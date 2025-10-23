Points de vue La santé, un bienfait inestimable Rédigé par Housman Omarjee | Vendredi 24 Octobre 2025





Allah, de par Sa miséricorde infinie, nous a fait don d’innombrables bienfaits. D’ailleurs, Il affirme Lui-même dans le Coran : « Et si vous comptiez les bienfaits d’Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » (Sourate 16, verset 18)



Mais, si nous réfléchissions un peu, il est aisé de comprendre que l’un des plus grands bienfaits que Dieu a accordé à l’être humain, c’est bien évidemment la santé. Malheureusement, beaucoup de gens n’apprécient guère ce bienfait à sa juste valeur. D’ailleurs, le Prophète de l’islam (paix et salut sur lui) nous a mis en garde contre cela, en déclarant dans une tradition authentique : « Il y a deux bienfaits à propos desquels beaucoup de gens sont perdants : la santé et le temps libre. » (Al-Boukhari / Mouslim)



En d’autres termes, beaucoup ne connaissent malheureusement pas la valeur de ces deux bienfaits, car ils n’en profitent pas pour accomplir de bonnes œuvres qui leur serviront dans la vie éternelle de l’au-delà. Puis, au moment où ces bienfaits disparaissent, ils éprouvent un certain regret d’avoir « gaspillé » ces bienfaits dans des choses futiles, mais c’est trop tard.

La santé dépasse en valeur toutes les fortunes de ce monde Sans aucun doute, la santé est un bienfait d’une valeur inestimable. D’ailleurs, le Prophète Muhammad (PSL) a affirmé en ce sens : « Celui d’entre vous qui se réveille le matin ne souffrant d’aucun mal dans son corps en bonne santé, en sécurité parmi les siens et en ayant de quoi se nourrir pour la journée, c’est comme si l’on avait amassé pour lui tous les biens de ce bas-monde. » (Ibn Majah)



Effectivement, se réveiller le matin en bonne santé est un bienfait immense. C’est grâce à cela justement que nous pouvons nous lever, nous déplacer seul, marcher, nous promener, partir aux toilettes seul, nous habiller, manger, prier convenablement, adorer Allah comme il se doit, aller travailler, aider les autres… Sans la santé, combien de choses ne seraient pas réalisables. Aujourd’hui, nous sommes tellement à l’affût des biens terrestres que nous oublions trop souvent que la santé dépasse en valeur toutes les fortunes de ce monde.



D’ailleurs, le Messager de Dieu (PSL) a dit : « Il n’y a pas de mal de posséder des biens pour celui qui est pieux. La santé, pour celui qui est pieux, est bien meilleur que la richesse. Et le fait d’être de bonne humeur (ou le contentement du cœur) fait (aussi) partie des bienfaits (d’Allah). » (Ibn Majah)



Il est donc essentiel pour chacun de nous de prendre soin de notre santé, de la préserver, d’en faire un bon usage, conformément à la volonté de l’Être suprême car, au jour de la Résurrection, nous serons interrogés sur les bienfaits qu’Allah a mis à notre disposition. D’ailleurs, Il affirme : « Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices. » (Coran, sourate 102, verset 8)



Abu Hourayra rapporte en substance de ce verset affirme que le Prophète a dit : « La première chose dont le serviteur sera interrogé au jour de la Résurrection concernant les bienfaits, c’est qu’on lui dira : "Ne Nous t’avons pas donné un corps sain ?" » (At-Tirmidhi)

Toujours se montrer reconnaissants vis-à-vis de Dieu De plus, tout en préservant notre santé, il est important d’invoquer Dieu en ce sens. À l’instar du Prophète (PSL), il est important d’invoquer constamment le Tout-Puissant en lisant, par exemple, le verset 201 de la sourate 2 constamment : « Ô Allah ! Accorde-nous une belle part ici-bas, et une belle part dans l’au-delà ; et protège-nous du châtiment du Feu. »



Par rapport à ce verset, Anas a rapporté qu’une fois, le Messager d’Allah (PSL) a rendu visite à une personne parmi les musulmans qui était devenu très faible, comme un oisillon. Le Prophète lui demanda : « As-tu supplié (Allah) pour quelque chose ou L’as-tu demandé (quelque chose) ? » Il répondit : « Oui. J’avais l’habitude de dire : "Ô Allah ! Si jamais, je suis amené à être châtié dans l’au-delà, précipite ces châtiments dans cette vie terrestre." » Le Prophète lui rétorqua en ces termes : « Tu n’es en mesure de supporter (les châtiments d’Allah) ni dans ce bas-monde ni dans l’au-delà. Pourquoi n’as-tu pas dit : "Ô Allah ! Accorde-nous une belle part ici-bas, et une belle part dans l’au-delà ; et protège-nous du châtiment du Feu ?" » Il invoqua Allah pour cette personne ; et celle-ci fut guérie." » (Mouslim) Selon certains commentateurs, « une belle part dans ce monde » désigne la santé et le salut, la protection (‘âfiyat).



Toutefois, si la maladie nous touche, il reste essentiel de garder à l’esprit tous les autres bienfaits qu’Allah nous a accordés, d’autant plus que la maladie peut être une bénédiction ou encore une purification. À nous d’être toujours reconnaissants vis-à-vis de notre Créateur, et ce, quelle que soit la situation.



Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.







