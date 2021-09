La condition de la femme musulmane, entre le texte et la pratique, sous l'œil de Zeina El-Tibi

« Dès lors, il ne suffit pas de se limiter au rappel, sans doute indispensable, des principes issus des textes supérieurs et d’une doctrine classique claire mais aujourd’hui largement ignorée par une majorité des croyants. Il faut encore exposer clairement quelles sont les dérives et leurs causes, et comment les réformistes les ont combattues. Il est temps, d’une part, de rejeter vigoureusement des idéologies extrémistes qui ne sont là que pour tenter de justifier des projets politiques et, d’autre part, de rompre avec un conformisme, une ignorance ou une paresse qui se sont opposés à l’effort d’adaptation, cet ijtihâd qui est préconisé par l’Islam lui-même puisqu’il est la condition de son dynamisme et de sa capacité à répondre aux défis qui se posent à toutes les époques. »

L'auteur met ainsi en évidence le fait que l'islam n'est pas une religion qui prône la soumission, et élargit sa réflexion en soulignant qu'il est gravement erroné d'opposer religion et libertés, qui ne sont en rien antinomiques, si on se livre à une analyse juste des textes et de la pensée qui en découle.Rendant hommage aux réformistes, par lesquels elle inscrit le Roi Mohammed VI du Maroc, Zeina El Tibi insiste, à juste titre, sur le fait que l'islam porte en lui la démarche d'adaptation constante qui fait des croyants des hommes et des femmes ancrés dans le Siècle, leur Siècle, et non des êtres désincarnés, sans âme et sans capacité de réflexion.Dans une langue accessible, mais qui ne cède jamais à la facilité, l'auteur, docteur en droit public, nous donne un corpus essentiel, alliant son expérience de journaliste à la rigueur de l'analyse du chercheur, loin des discours convenus habituels hors de toute réalité.