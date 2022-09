La Maison du dialogue et de la paix voyage en Belgique pour faire avancer le dialogue interconvictionnel

« lieux de rencontre »

« promouvoir la recherche du bien commun et l’engagement citoyen »

« contribuer aux débats de société dans les domaines de l’écologie, de la démocratie et de l’interculturalité »

Infatigables, les animateurs de la Maison du dialogue et de la paix (Madipax) organisent un cinquième voyage à la rencontre d’acteurs de paix et de tolérance. Après l’Algérie, l’Italie, l’Egypte et la France, l’édition 2022 se déroulera en Belgique. Les participants arriveront à Liège mardi 27 septembre. Le programme est touffu et prévoit des visites decomme l’un des bureaux régionaux de la Fédération des associations actives de Belgique (Fedactio), qui promeut la cohésion sociale avec ses projets durables.Le Centre d’accueil et de rencontre (CRR) et la Cité Miroir à Liège ont également été sollicités. À Bruxelles, les participants découvriront aussi le Centre Avec , une association d’analyse sociale gérée par des Jésuites, qui se donne pour mission deet deDes visites seront également organisées jusqu'au 6 octobre dans des lieux de prière comme le Centre Zen, à Liège, le prieuré La Source , situé à Malèves-Sainte-Marie-Wastines, en Wallonie, la Grande Synagogue, la Grande Mosquée et l’église du Béguinage, toutes situées à Bruxelles, et la mosquée Attadamoune, à Molenbeek. Une halte au Parlement européen est au programme.