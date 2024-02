L'envoi de troupes occidentales en Ukraine, une option vite Ã©cartÃ©e en Europe

« Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et à la stabilité en Europe »

« pas de consensus »

« L'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. Le Parlement doit être saisi et dire non. Pas de guerre ! Il est plus que temps de négocier la paix en Ukraine avec des clauses de sécurité mutuelle ! »

« aucun projet »

« relative à l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine »

« inscrit notre soutien à l'Ukraine dans la durée pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie »

Et si la France envoyait des troupes soutenir l'Ukraine ?, a déclaré, lundi 26 février, Emmanuel Macron à l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine réunissant 21 chefs d'État à Paris.Il n'y aautour de cette option à ce stade mais elle est d'ores et déjà rejetée par l'opposition., a fait savoir le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon.L'envoi de troupes occidentales divise aussi l'Europe, plusieurs pays ayant écarté très clairement un tel engagement. L'OTAN, qui apporte une importante aide militaire à l'Ukraine, a assuré à l'AFP qu'elle n'ad'envoi de troupes de combat.Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de faire devant le Parlement une déclarationle 16 février lors de la venue à Paris de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Une déclaration suivie d'un débat et d'un vote, a indiqué mardi 27 février l'Élysée dans un communiqué. Cet accord de sécuritéDeux ans après le déclenchement de la guerre, près de 20 % du territoire ukrainien est occupé par la Russie. En deux ans, près de 200 milliards d'euros dont la moitié en aide militaire ont été versés à l'Ukraine par ses alliés. La France a fourni, pour sa part, à l'Ukraine une aide militaire d'une valeur totale de 1,7 milliard d'euros en 2022 et de 2,1 milliards d'euros en 2023. En 2024, la France fournira, rapporte l'Élysée, jusqu'à 3 milliards d'euros de soutien supplémentaire.