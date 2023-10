L'air de la mer rend libre : un regard neuf sur le mariage arrangÃ© qui sort avec adresse des clichÃ©s

Autre élément, la place donnée à l'islam en tant que culte dans le choix des familles est mineure. Il est même de l'ordre du folklorique dans la vie des personnages, à l'exception de Hadjira. La religion qu'elle pratique n'est pas envahissante. Elle n'en fait pas un porte-étendard identitaire qu'elle impose aux autres, ni ne lui sert pour se couper du monde, comme en témoigne l'amitié qu'elle noue avec Fariza (Zahia Dehar), une mère de famille qui a un style de vie et un physique aux antipodes de Hadjira. Des scènes de vie réalistes que Nadir Moknèche dit inspirées de ses ballades à Paris, où il a souvent constaté « l'amitié complice de femmes voilées et non voilées » .



L'air de la mer rend libre porte enfin en lui une ambition, celle pour le réalisateur de Viva Laldjérie et de Goodbye Marocco de réparer une « injustice » sur la représentation des garçons gays, arabes et français aujourd'hui. « J'ai toujours travaillé à tordre le cou aux clichés et à déconstruire les poncifs pour proposer une autre représentation des Maghrébins en France », explique le réalisateur, qui a mis en scène un jeune franco-arabe « pris dans un étau culturel » où « son homosexualité le marginalise dans sa famille mais ses origines l'aident sur le marché du sexe, à condition de mimer la racaille qu'il n'est pas. Saïd profite des clichés pour pouvoir draguer. Il en est victime et les utilise à la fois » . Une réalité parfaitement incarnée par Youssouf Abi-Ayad dont la performance est très réussie pour son premier grand rôle au cinéma. A ses côtés, il peut compter sur une Kenza Fortas césarisee du meilleur espoir féminin en 2019 pour son rôle dans Shéhérazade



Le duo se retrouve enfermé dans un mariage, comme les poissons de Saïd dans l'aquarium. Mais il finira par se libérer. On imagine alors un dénouement triste, voire tragique. Mais le réalisateur prend là encore le contre-pied de ce à quoi on s'attend devant pareille scénario, avec une fin qui ouvre un nouveau chapitre dans la vie de Saïd et Hadjira.