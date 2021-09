After Love, la quête de vérité d'une femme endeuillée, entre deux mondes

Mary Hussain menait une vie paisible à Douvres, dans le sud de l’Angleterre, jusqu’au décès brutal de son mari. Cette femme dévouée, qui s’était convertie à l’islam pour épouser Ahmed, découvre alors qu’il cachait un lourd secret à Calais, de l’autre côté de la Manche : une double vie à moins de 35 kilomètres de son domicile anglais. After Love suit les pas d’une femme endeuillée et perdue, interprétée par Joanna Scanlan, qui doit remettre en question sa vie et ses choix dans sa quête de vérité et de compréhension.



After Love est le premier film d'Aleem Khan dont l’histoire est inspirée de sa propre expérience, celle « qui consiste à vivre entre deux mondes, deux peaux ». « Je suis Anglais et Pakistanais, ce qui signifie que j’ai grandi entre deux cultures ; par ailleurs, étant musulman et homosexuel, j’ai dû longtemps mener deux vies séparées. Ces dichotomies étaient difficiles à vivre pendant ma jeunesse, et j’avais intimement le sentiment de n’avoir de véritable place nulle part » , raconte le réalisateur, qui déclare avoir fini par accepter sa sexualité et quitter la religion dans laquelle il avait grandi à l’âge de 19 ans.



« Mary adopte la religion et la culture d’Ahmed à tel point que celle qu’elle avait été avant semble avoir été effacée – cela pose la question de savoir quelle part de nous-même nous appartient vraiment. À travers le parcours de Mary, je voulais explorer notre processus de deuil et comment nous acceptons l’idée de perdre notre "moitié", et ce qui reste de nous une fois ce processus achevé » , explique Aleem Khan. « "After Love" est une histoire faite de différentes strates, mais au centre se situe une femme qui lutte pour rassembler les morceaux épars de son cœur, ainsi que son sens de l’identité totalement brisé. Elle cherche la vérité, la compréhension et enfin sa famille. » A découvrir donc en salles.