UK Muslim Film, une initiative pour changer la représentation des musulmans au cinéma

« De nombreux créateurs talentueux issus de la communauté musulmane et d'autres groupes sous-représentés ont du mal à se faire une place dans le milieu. Nous voulons changer cela. Notre objectif est d'encourager une meilleure compréhension et un plus grand engagement entre la communauté musulmane et la communauté au sens large, en trouvant ce qui nous relie, et de conseiller l'industrie pour que les productions soient plus authentiques »

Au Royaume-Uni comme dans bien d’autres pays, il est plus ou moins difficile pour les producteurs de séries et de films d’éviter une représentation stéréotypée des musulmans. Entre des hommes présentés comme des personnages culturellement arriérés, colériques ou encore misogynes et des femmes dépeintes comme des victimes opprimées et sans ambitions, ces clichés portés à l’écran sont loin de rendre justice à la diversité des profils au sein des communautés musulmanes Pour tordre le cou aux clichés couramment distillés dans les productions cinématographiques, UK Muslim Film (UKMF), une toute nouvelle association caritative portée par l’acteur et producteur britannique Sajid Varda, vient de voir le jour en Grande-Bretagne pour aider de jeunes producteurs de culture musulmane à se faire une place dans l’industrie du divertissement et ainsi permettre l’émergence d’une vision plus authentique des musulmans., explique le comédien.