Messie ou Dajjal ? Messiah, la sÃ©rie de Netflix inspirÃ©e de l'eschatologie musulmane

La web-série, présentée par Netflix comme « un thriller provocant et plein de suspens qui explore le pouvoir de l’influence et de la croyance à l’heure des réseaux sociaux », porte sur l’apparition soudaine, en Syrie, d’un homme à l’identité mystérieuse, doté d’un grand pouvoir d’influence et capable d’accomplir des miracles. Mais qui est cet homme qui clame être un envoyé de Dieu, interprété à l’écran par Mehdi Dehbi ?



Il n’en fallait pas plus pour que des internautes, musulmans en particulier, lient le pitch de Messiah à l’histoire portée dans les grandes lignes par leur tradition religieuse sur l’Antéchrist (le faux Messie, connu sous le nom de Dajjal ou « Al-Massih ad-Dajjal » pour les musulmans), une figure de l'eschatologie majeure en islam appelée à apparaître vers la fin des temps avant le retour de Jésus (le Messie).



Le réalisateur de Messiah , Michael Petroni, a-t-il imaginé faire camper au personnage principal le rôle d'un vrai ou d'un faux prophète ? Quand Netflix a présenté le rôle de l'acteur principal comme interprétant « Al-Massih » , certains, y voyant un spoiler, croient déjà avoir la réponse... Toujours est-il que les fans de Netflix semblent être nombreux à avoir pris rendez-vous avec la plateforme de vidéos en janvier 2020.