L'Arabie Saoudite accusÃ©e de massacrer les migrants Ã©thiopiens Ã  sa frontiÃ¨re, ce que dit le rapport accablant

Karim Benzema, Ngolo Kanté, Jordan Henderson, Sadio Mané... et dernièrement Neymar. A coup de milliards de dollars, l'Arabie Saoudite attire ces dernières semaines des footballeurs légendaires dans son championnat, un investissement visant, entre autres, à améliorer l'image du royaume à travers le monde. Le dernier rapport de Human Rights Watch (HRW), rendu public lundi 21 août, vient donner un nouveau coup de boutoir aux efforts saoudiens. L'ONG dénonce aujourd'hui un massacreetà l'encontre des migrants éthiopiens tentant de franchir sa frontière avec le Yémen., critique vertement HRW. L'organisation de défense des droits de l'Homme attribue aux gardes-frontières saoudiens la mort d'au moins une centaine de personnes, femmes et enfants compris, entre mars 2022 et juin 2023. Des abus qui pourraient constituerTandis que les autorités tunisiennes choisissent de chasser et d'abandonner dans le désert les migrants africains, la méthode saoudienne n'est pas moins inhumaine, quoique plus radicale. Des armes explosives dont des lance-roquettes ont été utilisées pour stopper la migration selon des témoignages récoltées par l'ONG.Des victimes font aussi état de tirs à bout portant par les gardes-frontières. Des vidéos et photos authentifiées achèvent d'accabler l'Arabie Saoudite, appelée