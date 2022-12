Arabie Saoudite : La Mecque et Médine en voie de devenir des centres financiers du monde islamique

Trois chambres de commerce saoudiennes se sont associées pour faire évoluer La Mecque et Médine en des centres financiers et commerciaux du monde islamique. La Chambre de commerce de La Mecque, la Chambre de commerce et d’industrie de Médine et la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture ont signé, mercredi 28 décembre, un accord de partenariat. L’événement, selon Arab News , a eu lieu en présence de représentants des 57 Etats membres de l’Organisation de coopération islamique (OCI).L’accord vise à fournir un soutien logistique sur le terrain dans les deux villes saintes, par le biais d’investissements et d’une planification intégrée pour les événements mondiaux, a déclaré Abdullah Saleh Kamel, le président de la Chambre de commerce de La Mecque. Il a ajouté que les commerces et l’économie des deux villes devraient bénéficier de ce partenariat car un certain nombre d’expositions, de forums et de conférences seront organisés avec les décideurs du monde islamique.Munir Mohammed Nasser, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Médine, a précisé que cet accord est conforme aux objectifs de Vision 2030. Présenté en avril 2016 par Mohammed ben Salmane, ce plan de développement vise à faire sortir l’Arabie Saoudite de sa dépendance au pétrole en diversifiant son économie . Sans oublier l’objectif plus particulièrement assigné aux deux villes saintes de promouvoir les valeurs islamiques tout en encourageant leur développement social et économique.