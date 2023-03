Arabie Saoudite : des juifs, en visite à Médine, invités à planter des dattiers

« Il y a cinq ou dix ans, si on m’avait dit que je pourrais venir un jour en Arabie Saoudite, je n’y aurais pas cru

The Jewish Chronicle

Bénéficier d’un accueil aussi chaleureux et d’une telle hospitalité est merveilleux »

« J’ai bon espoir que ces moments merveilleux vont conduire à d’autre moments similaires, plein de fraternité, de paix et d’harmonie »

Au début du mois de mars, un groupe interreligieux britannique conduit par Rick Sopher, un banquier et philanthrope juif habitant Londres, s’est rendu en Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis pour comprendre la culture, la religion et l’histoire de cette région du monde.Au cours de ce voyage, le groupe, qui comportait des participants juifs, musulmans et chrétiens, ont eu l'opportunité de rencontrer le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohammed Al-Issa, le leader du Forum d'Abu Dhabi pour la paix, Abdallah Bin Bayyah, des dignitaires religieux des trois religions abrahamiques et des artistes.A l’occasion de leur passage à Médine, un propriétaire terrien les a invités à planter des dattiers sur ses terres, en signe d’amitié. Chaque participant a mis en terre un plant de palmier de dattes ajwa, typiques de la région., a déclaré Rick Sopher, cité parIl y a cinq ans, l’Arabie Saoudite a levé l’interdiction aux touristes non musulmans de visiter Médine. Depuis, le pays développe le tourisme et encourage les visiteurs étrangers à découvrir ses sites historiques et religieux., a ajouté le philanthrope dont les descendants sont d'origine irakienne qui est aussi directeur du Centre séfarade de Londres.Lire aussi :