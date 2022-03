Jacqueline Costa-Lascoux : face au populismes, « les démocraties n'ont pas perdu la partie »

« dégagisme »

« on est là, on veut être reconnus »

« Les mots piégés du débat républicain »

Ah non, les démocraties n'ont pas perdu la partie. Vous avez raison de poser cela en des termes de débat rationnel. En effet, le populisme, lui, s'appuie sur des passions, des émotions, sur un sentiment d'humiliation, d'invisibilité. Et puis avec aussi le fantasme, le rêve, je dirais, d'un changement rapide. On efface tout et on recommence, on dégage. Vous savez, ces slogans que l'on a vu apparaître de, avec cette idée que, comme les Gilets jaunes qui ont voulu être visibles. Mais malheureusement, ceux qui avaient une base tout à fait compréhensible de critique sociale a pu être manipulé, et là, on voit comment le peuple, au sens noble du terme, en tant qu'entité politique qui proteste, qui revendique, devient très vite quelque chose d'assez informe dans la bouche des populistes.Alors, ce qui est bien, c'est que non, ce n'est pas perdu. Parce que, d'abord, on est tous conscients des droits acquis. On est tous conscients des libertés que l'on a gagnées, que l'on a conquises et d'ailleurs, on observe un plafond de verre, comme on dit, qui fait que les mouvements populistes n'arrivent pas à franchir la barre de la majorité lors des élections (en France). J'espère que ça va continuer, qu'il y a eu, et j'espère que ça continuera, un front républicain. Finalement, les Berlusconi n'ont pas fait long feu. Dans les démocraties occidentales, le populisme, pour le moment, est encore maintenu et je pense qu'il le sera.