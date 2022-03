Les mots piégés du débat républicain : à l’assaut du mot « créolisation »

« L'assimilation, ça n'existe pas ! Ce qui existe, c'est la créolisation. »

« l'assimilation, ça n'existe pas ; ce qui existe, c'est l'intégration »

« créolisation »

« créole »

crioulo

criado

« créolisation »

« c'est dans le métissage que la fraternité peut avoir lieu, pas dans la sublimation républicaine »

« Vous êtes très loin de moi, vous n'êtes pas mon frère, mais au nom d'un idéal partagé, nous allons faire famille récit commun. »

« islamophobie »

« Les mots piégés du débat républicain »

En s'exprimant ainsi en septembre 2021 face à un des candidats de l'extrême droite, produit de la maison Bolloré, Jean-Luc Mélenchon a suscité plus d'interrogations que d'adhésion. Il aurait pu dire que. Mais non, il a bien employé le terme de. Mais au fait, c'est quoi la créolisation ?A l'origine,vient du portugais, dérivé du nomsignifiant domestique ou servant. Le terme désigne dès le 17e siècle les personnes nées et ayant grandi dans les colonies françaises des Amériques, de La Réunion et de l'île Maurice, qu'importe leur couleur de peau et leur rang social, esclaves ou non.La créolisation est un processus, un enrichissement culturel censé proposer un dépassement des identités. Le poète antillais Edouard Glissant explique que le mélange des identités et des cultures qu'ont connu les Antilles, et qui a créé une nouvelle identité, est un processus qui peut être transposé au monde entier.La créolisation va, selon lui, à l'encontre de la standardisation et l'uniformisation du monde. Très bien. Mais Glissant disait aussi que l'universalisme français était une valeur usée, que cela niait les humanités au pluriel puisque l'universalisme est daté selon lui d'un temps où la mondialisation n'était pas encore au programme. La créolisation d'Edouard Glissant semble donc s'opposer au modèle républicain et à l'esprit français. Il y a parfois des modes dont il est utile de se prémunir. Plutôt que de clarifier le débat, l'introduction du motvient l'obscurcir. Nos valeurs communes ne peuvent être variables et dépendre de la culture de chacun.Edouard Glissant dit que. Vaine querelle, car le métissage est un processus long et complexe. Et au fond, la sublimation républicaine, qu'est-ce que c'est ? C'est la raison, celle qui nous dit que l'on peut faire du même avec de l'autre. C'est cela, l'intégration, et c'est cela qu'aurait dû dire sans fioriture Jean-Luc Mélenchon. C'est affirmer :Bel objectif, non, que ce processus d'enrichissement permanent ?Après être revenu sur l'origine du motet sa balade dans l'actualité, un intervenant nous aide à y voir encore plus clair. [A venir Aliocha Lasowski.]*****est le président de l’association France Fraternités , à l’initiative de la série, disponible également en podcast sur Beur FM. Lire aussi :