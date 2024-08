Religions JO de Paris 2024 : un moment de fraternité « hors du temps » célébré par les religions Rédigé par Lina Farelli | Lundi 5 Août 2024 à 12:30

Les représentants des cinq religions participant à l'animation spirituelle du village olympique ont participé à une rencontre interreligieuse, dimanche 4 août, à la demande du Comité International Olympique (CIO) afin de témoigner de la belle solidarité régnant au cours des JO de Paris 2024.



C'est un témoignage puissant de fraternité que chaque leader a offert au monde lors de leur prise de parole, mettant ainsi en lumière « combien le sport pouvait être un puissant vecteur de valeurs positives et d'unité pour l’homme, autant dans sa dimension individuelle que collective » , fait part, dans un communiqué, Holy Games, le programme de l'Eglise catholique visant à concilier sport et foi. « Tous ont tenu à partager le climat d’unité, de paix et de très grande fraternité qui règne entre les équipes des cinq religions assurant l’animation spirituelle du centre multiconfessionnel. » C'est autour de ce thème qu'une cérémonie œcuménique rassemblant des représentants des cinq grandes religions assurant l’aumônerie du centre multiconfessionnel du village olympique s'est tenue, dimanche 5 août, au parvis de Notre-Dame de Paris . Une rencontre organisée à la demande du Comité International Olympique (CIO) en écho, cent ans plus tôt, à celle qui a eu lieu en la cathédrale lors des JO de 1924.C'est un témoignage puissant de fraternité que chaque leader a offert au monde lors de leur prise de parole, mettant ainsi en lumière, fait part, dans un communiqué, Holy Games, le programme de l'Eglise catholique visant à concilier sport et foi.

« Une bulle d'oxygène » C'est le cas de Najat Benali, présidente de la Coordination des associations musulmanes de Paris (CAP), désignée comme la référente pour le culte musulman. « Il règne une atmosphère dans ce village (olympique) qui offre comme une bulle d'oxygène, avec des relations humaines formidables qui se nouent entre les athlètes » de toute origine et de toute confession, assure auprès de Saphirnews la rectrice de la mosquée Javel, située dans le 15e arrondissement de la capitale.



« Au sein du centre multiconfessionel, il règne vraiment une fraternité entre les différents cultes, une solidarité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Cela renforce les liens » , appuie-t-elle. Et de renchérir : « On vit un moment spécial, (...) hors du temps avec un état d'esprit empli de valeurs humaines liées à des valeurs sportives très fortes. »

Servir la paix à travers le sport « Etre au service de nos communautés religieuses dans toute cette diversité, ces différences, est une expérience unique. Alors nous les accueillons, les accompagnons, parce que la foi est une composante forte de l'équilibre de vie des athlètes que nous rencontrons. (...) Nourrir ce besoin de foi au service du dépassement de soi du point de vue sportif est notre mission, nous en sommes très heureux et fiers de participer de cette manière-là à cet événement exceptionnel qui se déroule dans notre pays. »



Le président du CIO, Thomas Bach, a partagé pour sa part avec le président de Paris 2024, Tony Estanguet, un appel à la paix auprès de l'assistance qui comptait la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pecresse.



Thomas Bach a souligné « le rôle, souvent méconnu, de ces aumôneries inscrites depuis 1972 - en vertu de la liberté de religion - dans le cahier des charges des Jeux olympiques et paralympiques » , rapporte Holy Games. Il a aussi rappelé « l’objectif commun, partagé tant par le CIO que par l’ensemble des représentants des cinq religions présents» , celui de « de servir, à travers le sport, la recherche et la promotion de la paix, de l’entente et du dialogue entre les nations » .



Le centre multiconfessionel, ouvert tous les jours pour les athlètes et leurs délégations le temps des Jeux olympiques et paralympiques, compte 160 aumôniers.



