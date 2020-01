IsraÃ«l - Palestine : pourquoi le Â« plan de paix Â» de Trump au Proche-Orient n'a aucun avenir

« la capitale indivisible »

Le plan prévoit, d’une part, que Jérusalem estde l’Etat hébreu. Les Palestiniens se voient, quant à eux, proposer pour leur Etat une capitale, cantonnée à Abu Dis, , une commune proche de Jérusalem-Est située au-delà du mur de séparation.Israël se voit également accorder la souveraineté sur la vallée du Jourdain ainsi que la reconnaissance de l'annexion des territoires où sont implantées les colonies en Cisjordanie occupée.En plus d’être morcelé, le futur Etat palestinien,dans la vision américaine, est plus petit que jamais, avec des frontières non définies sur la base de celles de 1967 comme l’ONU déclare s’en tenir, comme en témoigne la carte du plan dévoilée par Donald Trump (image à droite).Enfin, le plan n’inclut pas le droit au retour pour les réfugiés palestiniens, chassés de leurs terres lors de la création de l’Etat d’Israël, et pour leurs descendants.Sans surprise, les Palestiniens ont rejeté en bloc le plan présenté par Donald Trump, qui n’a, dans les faits, rien d’unepour parvenir à une paix juste et durable dans la région.Avant même la présentation du plan, le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a appelé la communauté internationale à boycotter un projet qu'il a qualifié de contraire au droit international., a-t-il affirmé, jugeant que l'initiative visait avant tout à protégeret