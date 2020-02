IsraÃ«l - Palestine : la Ligue arabe affirme son opposition au plan amÃ©ricain

Sur le vif Israël - Palestine : la Ligue arabe affirme son opposition au plan américain Rédigé par Saphirnews | Dimanche 2 Février 2020 à 08:00









L'organisation panarabe, qui a rassemblé les ministres arabes des Affaires étrangères en présence du président palestinien Mahmoud Abbas, a motivé son opposition en déclarant que le plan est « injuste » envers les Palestiniens et « qu'il ne respecte pas les droits fondamentaux et les aspirations du peuple palestinien » .



Les ministres se sont ainsi engagés à ne pas coopérer avec les Etats-Unis pour la mise en oeuvre du plan.



La Ligue arabe a réaffirmé son souhait d'une solution à deux Etats, avec un Etat palestinien formé sur les frontières de 1967 qui a Jérusalem-Est pour capitale.



« Nous avons informé les Israéliens que nous n'entretiendrons plus aucune relation avec eux (les Israéliens) ni avec les Etats-Unis, y compris en matière de sécurité » , a indiqué, pour sa part, Mahmoud Abbas.



Le président palestinien, qui a déclaré lors de la réunion qu'il avait refusé de prendre Donald Trump au téléphone pour discuter du plan de paix, ou même d'en recevoir un exemplaire écrit pour l'étudier, a appelé Israël à « prendre ses responsabilités en tant que puissance occupante » .



