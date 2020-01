Hier, l'Amazonie ; aujourd'hui, l'Australie : Lettre Ã  mon monde

La crise de la nuance

C’est ici un cri de détresse. Un cri d’espoir surtout. Ne nous habituons surtout pas à voir nos animaux et notre Terre mourir sans rien dire. Cette Terre est le bien le plus précieux que nous ayons, chaque bout de cette planète est ce que nous avons de plus sacré. Allons donc ensemble dans la direction de la fraternité vraie ; il n’existe personne aujourd’hui dans ce monde qui ne sache les terribles tragédies que vit notre Terre. De cette conscience collective, faisons émerger une solidarité active.Soyons donc déterminés à ne pas fuir et à affronter la vérité en face, car le courage est le prix de la dignité. Le temps presse, l’heure avance inéluctablement comme ces flammes qui brûlent tout sur leur passage. Hier, c’était le Portugal ; ensuite, ce fut l’Amazonie et aujourd’hui c’est toute l’Australie. Si nous ne faisons rien, un jour tout s’embrasera d’un seul coup, et on réalisera que l’unité n’est plus possible, qu’il est trop tard pour réagir, que nous allons mourir comme des imbéciles, car nous n’avons pas su vivre comme des frères.Soyons moins enclins à vivre comme des barbares, refusons le modèle de la surconsommation qui nous est imposé, éduquons nos enfants vers plus de retenue et de pudeur morale. Nous n’en serons que plus heureux, car il n’existe pas de courage triste.Le temps presse. Chaque jour est une chance, une chance qui ne reviendra peut-être pas.*****, auteur et enseignant, a publié a publié(Les Points sur les i, 2018),(Albouraq Éditions, 2015), Dernières nouvelles de notre monde et(De Varly Éditions, 2013). Avec Sofiane Méziani, il a publié De l’Homme à Dieu, voyage au cœur de la philosophie et de la littérature (Albouraq Éditions, 2015).Du même auteur :