Hajj 2023 : la plateforme Nusuk ouvre (enfin) les réservations, mais à quel prix ?

« la seule plateforme »

Après des semaines d'attente, et à moins de deux mois du grand pèlerinage qui se tiendra cette année fin juin, les candidats français peuvent maintenant réserver leur voyage via Nusuk. L'annonce de l'ouverture de cette plateforme de réservation et de gestion du hajj depuis les pays d'Europe, des Amériques et de l'Australie, qui a pris le relai de Motawif en 2022, a été faite dans la soirée du jeudi 4 mai.A ce stade néanmoins, les réservations sur Nusuk ne sont ouvertes que dans 12 pays sur les 57 pays de la zone. Outre la France, figurent dans la liste l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse. En dehors de l'Europe, Nusuk est ouvert uniquement aux les musulmans du Canada et des Etats-Unis.Les autorités saoudiennes se veulent claires : Nusuk, qui dépend du ministère du Hajj et de la Omra, estpar qui les pèlerins européens et américains doivent passer pour espérer partir à La Mecque. En somme, et comme l'année passée, aucune agence en France et ailleurs en Europe n'est agréée par les autorités saoudiennes pour organiser le hajj, pas même pour offrir des services de guide aux pèlerins. Seules les compagnies saoudiennes – douze pour l’édition 1444/2023 – sont autorisées à commercialiser des forfaits aux candidats. Le package choisi par le pèlerin doit être intégralement payé sur Nusuk et nulle part ailleurs. Gare donc aux arnaques et aux pratiques douteuses.