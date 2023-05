Hajj 2023 : des forfaits à moins de 3 000 € avec Nusuk, mais à quoi s’attendre ?

« épuisé ».

Au lancement de Nusuk jeudi 4 mai, seuls des forfaits comprenant systématiquement le vol depuis la France, l’hébergement à La Mecque et un séjour à Médine étaient mis à disposition des candidats français.Depuis peu, un nouveau package a vu le jour : il s’appelle Mashair et il est destiné à ceux et celles qui préfèrent trouver par leurs propres moyens les services leur permettant de se rendre à La Mecque et d’y être hébergé le temps du hajj, le séjour à Médine n’étant qu’un plus hors du hajj. Il en coûte par personne 10 777 riyals saoudiens, soit environ 2 600 euros, constate la rédaction. Une bonne affaire en apparence puisqu'on est loin des 7 200 euros minimum demandés cette année dans le cadre d’un forfait tout inclus. Les forfaits Mashair, au nombre de quatre sur 131 packages proposés en date du mercredi 10 mai, pourraient très vite porté la mentionMais que comprend ce forfait low cost ? En faisant ce choix, Nusuk affirme que le pèlerin obtiendra bien évidemment le visa hajj, mais bénéficiera uniquement des services de base au sein du Mashair où se trouvent les sites sacrés de Mina, Muzdalifah et Arafat, à savoir l’hébergement dans les campements et les repas durant trois jours. S’ajoutent les transports entre ces trois points et la présence d’un guide accompagnateur sur place. Un visuel édité par Nusuk résume la réponse.