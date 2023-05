Hajj 2023 : la plateforme Nusuk ouverte à 55 nouveaux pays

« la deuxième phase de réservation est maintenant disponible »

La plateforme en ligne de réservation du hajj Nusuk était ouverte jusque-là à 12 pays dont la France. Depuis samedi 20 mai, les candidats au pèlerinage de 55 autres pays de la zone Europe, Amériques et Australie peuvent réserver leur voyage : 29 pays des Amériques, hors Etats-Unis et Canada pour qui Nusuk était ouverte depuis le 4 mai ; 20 pays d'Europe ; trois pays d'Afrique (Bostwana, Lesotho et Swaziland), ainsi que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Fidji.Pour ces pays qui abritent des petites minorités musulmanes,, annonce Nusuk. Au total, celle-ci gère les réservations à travers 67 pays, soit neuf de plus par rapport à la plateforme Motawif en 2022.