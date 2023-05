Tunisie : pourquoi le syndicat des imams appelle à l’annulation du hajj 2023

« se montrer solidaires avec l’État »

Le syndicat des imams a appelé, mercredi 17 mai, les autorités tunisiennes à tout bonnement annuler le départ du convoi de pèlerins vers l'Arabie Saoudite pour le grand pèlerinage de La Mecque. Son secrétaire général, Fadhel Achour, s'en est expliqué sur Diwan FM, en demandant aux pèlerins deà l'heure oùPour des pèlerins qui ont souvent attendu des années avant d'être tirés au sort pour accomplir le cinquième pilier de l'islam, l'idée d'annuler leur départ est difficilement concevable. Fadhel Achour a néanmoins indiqué que, compte tenu de la crise économique, les pèlerins pourraient se contenter d'effectuer une omra, un rite non obligatoire, en rappelant queCette année, le prix du pèlerinage a été fixé par le ministère tunisien des Affaires religieuses à 19 400 dinars, soit près de 5 800 euros, contre 16 400 dinars, soit un peu plus de 5 100 € en 2022. Le prix actuel inclut les frais d'hébergement et de services (16 000 dinars) et le billet d'avion (3 400 dinars). Interrogé sur le coût élevé du hajj, Fadhel Achour a indiqué que seule l'Arabie Saoudite pourrait intervenir sur cette question en révisant à la baisse les tarifs de certains services tels que le transport.Ajoutant que le pèlerinage était une occasion pour que les pays musulmans soient solidaires les uns des autres, il a appelé les autorités saoudiennes à étudier la possibilité de distribuer les profits aux pays qui en ont le plus besoin., a jugé Fadhel Achour, cité par Business News . L'Arabie Saoudite autorise près de 11 000 Tunisiens à participer à la saison 1444/2023 du hajj contre près de 5 000 en 2022.