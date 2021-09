Guerre d'Algérie : la reconnaissance par l'Etat de l'assassinat d'Ali Boumendjel actée par Macron

« marquerait un pas supplémentaire dans le fait de regarder en face ce passé colonial »

« avoua lui-même avoir ordonné à l’un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide »

La reconnaissance par l'Etat de l’assassinat en 1957 d’Ali Boumendjel, une figure de la lutte nationaliste algérienne,, préconisait en janvier l'historien Benjamin Stora dans son rapport remis à l'Elysée sur la réconciliation des mémoires liées à la colonisation et à la guerre d’Algérie. C'est désormais fait.Emmanuel Macron a reconnu qu'Ali Boumendjel, qui s'est battu contre l’injustice du système colonial et pour l’indépendance de l’Algérie, a été arrêté le 9 février 1957 avant d'être torturé et assassiné par l'armée française le 23 mars de la même année, a annoncé l'Elysée mardi 2 mars.Le meurtre de cet avocat, perpétré lors de la bataille d'Alger, avait à l'époque été maquillé en suicide par défénestration. Il avait été jeté du sixième étage d'un immeuble abritant un centre de torture à El Biar, près d’Alger. Le général et tortionnaire Paul Aussaresses, rappelle l'Elysée.