Sur le vif Grande-Bretagne : une course caritative musulmane réservée aux hommes suscite la controverse Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 15 Octobre 2025









La course n'est pas nouvelle ; il s'agissait cette année de la 12e édition. Mais, à l'heure où les communautés musulmanes sont plus scrutées que jamais, dans une société britannique qui voit l'extrême droite fortement progresser, l'événement n'est cette fois pas passé inaperçu. Les modalités affichées pour participer à la course, jugées discriminatoires, ont fait réagir jusqu'au gouvernement britannique. Celui-ci, par l'intermédiaire du ministre chargé des Communautés, Steve Reed, a condamné, mardi 14 octobre, l’exclusion des femmes de la course, la jugeant « absolument inacceptable » .



La mairie de Tower Hamlets, le quartier où a eu lieu la course, avait initialement félicité les organisateurs pour leur engagement. Face à la polémique, elle a rappelé que cette course n'est pas à l'initiative de la municipalité et a indiqué avoir contacté la mosquée pour demander des « clarifications d’urgence ». « Nous sommes fermement engagés à garantir que les loisirs et les activités sportives dans Tower Hamlets soient inclusifs et accessibles », a assuré un porte-parole.



La mosquée s’est, quant à elle, défendue de toute infraction à la loi sur l’égalité, assurant que les « événements sportifs non mixtes sont légaux » et « courants » , en citant des courses uniquement réservées aux femmes.



Lire aussi :

Quand Donald Trump accuse le maire de Londres de vouloir « instaurer la charia » Une course caritative organisée dimanche 12 octobre par la mosquée de l'est de Londres suscite la bronca outre-Manche. La raison ? L'événement, qui en est à sa 12e édition, était réservé aux garçons de tous âges et aux filles de moins de 12 ans. Les adolescentes et les femmes ne pouvaient donc se joindre à cette course de 5 km à laquelle ont participé quelque 1 600 personnes dans le parc Victoria dans le but de lever des fonds pour des associations musulmanes.La course n'est pas nouvelle ; il s'agissait cette année de la 12e édition. Mais, à l'heure où les communautés musulmanes sont plus scrutées que jamais, dans une société britannique qui voit l'extrême droite fortement progresser, l'événement n'est cette fois pas passé inaperçu. Les modalités affichées pour participer à la course, jugées discriminatoires, ont fait réagir jusqu'au gouvernement britannique. Celui-ci, par l'intermédiaire du ministre chargé des Communautés, Steve Reed, a condamné, mardi 14 octobre, l’exclusion des femmes de la course, la jugeantLa mairie de Tower Hamlets, le quartier où a eu lieu la course, avait initialement félicité les organisateurs pour leur engagement. Face à la polémique, elle a rappelé que cette course n'est pas à l'initiative de la municipalité et a indiqué avoir contacté la mosquée pour demander desa assuré un porte-parole.La mosquée s’est, quant à elle, défendue de toute infraction à la loi sur l’égalité, assurant que leset, en citant des courses uniquement réservées aux femmes.Lire aussi :







