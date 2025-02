Gouverner l'islam en France, par Franck Frégosi

« moderne »

La question de la compatibilité de l’islam avec la République oriente nombre de débats en France depuis des décennies. Elle voile pourtant une réalité qu’on n’interroge pas : le culte musulman est gouverné par l’État.L’encadrement de l’expression et de la diffusion de l’islam est en effet l’objet de politiques publiques depuis l’Algérie coloniale. Dans l’Hexagone, la sédentarisation progressive des populations musulmanes issues de l’immigration, puis la montée de l’islamisme l’ont continûment renforcé.Alors que les attentats des années 2010 polarisent les débats à son sujet, ce livre questionne l’efficacité d’une telle gouvernance grâce à une analyse inédite de ses logiques et de ses acteurs, publics et privés, séculiers et religieux. Si l’État impose règles et contraintes, il est aussi en quête de partenaires musulmans susceptibles de les relayer. Sont ainsi promus des auxiliaires religieux officiels, réputés loyaux, et un islam discret,etCette interprétation de la religion musulmane, légitimée par quelques experts engagés, conduit cependant à disqualifier toutes ses autres expressions comme, et à dénier son indépendance, pourtant éminemment souhaitable, vis-à-vis de la puissance publique. Fondé sur une formidable connaissance du terrain, cet essai pose ainsi une question inattendue : la religion ne resterait-elle pas, en France, une sacrée affaire d’État, en dépit d’une laïcité proclamée ?