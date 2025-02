Jean-Claude Dassier condamné pour des propos anti-musulmans sur CNews

« injures publiques envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion »

Jean-Claude Dassier a été condamné, lundi 10 février, à 1 000 euros d’amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pourCe chroniqueur officiant sur CNews avait affirmé sur cette chaîne en décembre 2022 quedans le cadre d’un débat autour de la violence des jeunes. Les propos de l’ancien rédacteur en chef sur Europe 1, ex-directeur général de LCI et directeur de l’information de TF1, avaient alors été signalés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Des internautes ont été très nombreux à dénoncer la banalisation rampante de propos islamophobes en France, et particulièrement sur CNews.Le gendarme de l'audiovisuel n'avait néanmoins pas jugé bon de sanctionner Jean-Claude Dassier, relevant en septembre 2023 que. Une mise en garde avait toutefois été émise à CNews. Face à la polémique, CNews s’était officiellement désolidarisé des propos du chroniqueur, indiquant qu’ils n’engageaient, et l’avait suspendu quelques semaines. A son retour sur le plateau, il avait reconnu avoir fait, avait-il affirmé.Jean-Claude Dassier n'avait tout de même pas échappé aux plaintes déposées par l'Union des mosquées de France (UMF) et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra). La justice a donné raison aux deux organisations, estimant que le chroniqueur avait tenu desLire aussi :